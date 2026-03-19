27. hafta tamamlandı! Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1, Konyaspor da Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

İKİ MAÇ ERTELENDİ

Ligin 27. haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle Göztepe-Galatasaray ve Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları ertelendi.

Liderin takipçisi Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1'le geçerken, Trabzonspor da deplasmanda Eyüpspor'u tek golle mağlup etti.

SONUÇLAR

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 4-1

Alanyaspor-Kocaelispor: 5-0

Başakşehir-Antalyaspor: 0-0

Eyüpspor-Trabzonspor: 0-1

Kayserispor-Fatih Karagümrük: 1-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-0

PUAN DURUMU