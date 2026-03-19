27. hafta tamamlandı! Süper Lig'de görünüm

Ligde 27. hafta sona erdi. Avrupa karşılaşması sebebiyle maçı ertelenen Galatasaray haftayı 64 puanla lider tamamlarken takipçisi Fenerbahçe maç fazlasıyla 60 puana yükseldi.
Haftanın kapanış gününde Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1, Konyaspor da Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.
İKİ MAÇ ERTELENDİ
Ligin 27. haftasında Avrupa müsabakaları nedeniyle Göztepe-Galatasaray ve Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları ertelendi.
Liderin takipçisi Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-1'le geçerken, Trabzonspor da deplasmanda Eyüpspor'u tek golle mağlup etti.
SONUÇLAR
Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 4-1
Alanyaspor-Kocaelispor: 5-0
Başakşehir-Antalyaspor: 0-0
Eyüpspor-Trabzonspor: 0-1
Kayserispor-Fatih Karagümrük: 1-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1
Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-0
PUAN DURUMU
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi