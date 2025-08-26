3 bölgenin adını verdi: Serdal Adalı'dan transferle ilgili sözler

İtalya Serie A ekibi Atalanta'dan El Bilal Toure'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ta, transfer yapılacak diğer bölgeler için çalışmalar devam ediyor.

Siyah-beyazlılar şu ana kadrosunu David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut ve Rıdvan Yılmaz'la güçlendirirdi.

Sol kanat ve stoper transferi için listesindeki isimlerle görüşen Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, Sözcü gazetesinden Ercan Taner'e verdiği röportajda son gelişmeleri paylaştı.

"SOL KANAT, STOPER VE FORVET TRANSFER EDECEĞİZ"

Adalı, yeni bir kadro kurduklarını belirtirken, "Beşiktaş'ı başarıya ulaştıracak bir kadro kurmak istiyoruz. Günlerdir 4 saat uykuyla ayakta durup transferi bitirmeye çalışıyoruz. Sol kanat, stoper ve forvet transfer edeceğiz. Yapamadığımız transfer olursa ocak ayında yeniden girişimlerde bulunuruz Takımın 4'te 3'ü değişti." dedi.

"OLE'DEN MEMNUNUZ"

Transfer için Adalı, şöyle devam etti:

"Takımın oturabilmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Hocamız Ole Gunnar Solskjaer çok çalışıyor, çabalıyor. Kendisinin bu yaklaşımından son derece memnunuz."

GÖNDERİLECEK İSİMLER

Takımdan ayrılacak isimler içinse Adalı, "Chamberlain'in durumu bu hafta belli olacak. Olmazsa zaten bu sene sözleşmesi bitiyor. Musrati ve Amir'e teklifler var. Değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.