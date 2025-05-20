İHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 3. Lig kulüplerinin, 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcuya lisans çıkarabilmesine ilişkin aldığı kurala Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği ile 3. Lig'de forma giyen 250 futbolcu tepki gösterdi.

Kararı TFF yetkilileri ile görüşmek için Riva'da toplanan futbolcular, 'yaş sınırı' kuralının kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdiler.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşme öncesinde futbolculardan Hüseyin Güngör ve Gökay İravul, 'yaş sınırı' kuralı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundular.

"BİNİN ÜZERİNDE FUTBOLCU BU KURAL YÜZÜNDEN İŞLERİNDEN OLACAKLAR"

TFF'nin aldığı karara 3. Lig'de oynayan futbolcuların büyük bir tepki gösterdiğini aktaran Çankaya SK forması giyen Hüseyin Güngör, şu ifadeleri kullandı:

TFF şu anda 2000 doğumlu ve üzeri 5 oyuncu oynatma kararı aldı. Tabii bu karar biz futbolcularda çok büyük bir tepki oluşturdu. Çünkü binin üzerinde futbolcu bu kural yüzünden işlerinden olacaklar. O yüzden bu kararın düzenlenmesi gerektiğini, bu karara karşı olduğumuzu göstermek için arkadaşlarımızla burada toplandık. Profesyonel liglerde böyle bir kural daha önce hiç uygulanmadı. Dünyadaki 5 büyük ligin alt liglerine baktığımız zaman hiçbir şekilde böyle bir kural yok. Futbolcular olarak bu kuralın kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Gençler için alındığı söylenen bu kuralın son yıllarda hiçbir şekilde Türk futboluna katkı sağlamadığını görüyoruz. Akademik olarak da bu ortada. O yüzden örnek aldığımız ligler gibi alt liglerde kontenjan olmasını istemiyoruz.

"BU KONTENJAN KURALININ TAMAMEN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Belediye Kütahya'da top koşturan Gökay İravul da bu kararın futbolcuları olumsuz etkilediğini belirterek, şu şekilde konuştu: