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Beşiktaş-Sivasspor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 02.10.2021 - 18:58
- Güncelleme : 02.10.2021 - 20:07
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46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Sivasspor
42' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kırmızı kart gördü. Sergen Yalçın, Can'ın sakatlığı nedeniyle topu dışarı göndermek isteyen Serdar'ın taca doğru attığı topa oyun alanı içerisinde müdahale ettiği için kırmızı kart gördü.
39' Kenan, ceza sahasının sağ çaprazında hareketlenen Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi. Sivasspor savunması geçit vermedi.
32' Gol... Beşiktaş 1-0 Sivasspor (Güven)
25' Can'ın sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Kenan'ın dönerek vuruşunda top savunmadan döndü.
14' Sağ çaprazdan Oğuzhan'ın ortasında arka direkte güven topa doğru hamle yaptı. Ama yetişemedi. Aut.
6' Sol kanattan Gradel'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Goutas kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi.
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode