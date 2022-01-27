Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Alanyaspor maçı öncesi lige verilen arada Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim'in ardından Galatasaray'ın başına İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent getirildi ancak işler istenildiği gibi gitmedi.

Galatasaray peş peşe aldığı yenilgiler sonrası küme düşme hattına yani 15. sıraya kadar geriledi. Bu durumdan ne yönetim ne de taraftarlar mutlu değil.

Bu gidişe bir son vermek isteyen sarı-kırmzılı ekip, Alanyaspor maçı öncesi Tuzlaspor ile hazırlık karşılaşması yapacak.

Bu maçla birlikte Domenec Torrent'in, merak ettiği oyunculara şans tanıması bekleniyor. Peki, Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Ocak Cuma günü oynanacak olan Galatasaray - Tuzlaspor hazırlık maçının saati henüz belli değil. Sarı- kırmızılı ekibin maçı, resmi YouTube hesabı ve GS TV'den naklen yayınlanması bekleniyor.

OMAR DÖNÜYOR

Galatasaray'da geçen yılbaşında çocuklarına havai fişek gösterisi yaparken gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, yapılan tedavinin ardından Tuzlaspor maçında sahada olacak.

İki gözünden de operasyonlar geçiren Omar'ın sol gözü tamamen iyileşirken, görme kaybı olan sağ gözüne ABD'de kök hücre ve kornea nakli yapıldı.