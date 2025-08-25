39 yıl sonra bir ilk: Trabzonspor yoluna kayıpsız devam ediyor

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada oynadığı tüm maçları 1-0’lık skorlarla kazanan Trabzonspor’da yüzler gülüyor.

Puanını 9’a çıkararak maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl aranın ardından Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ayrıca lig tarihinde lige gol yemeden başlamayı başaran 3’üncü takım olarak adını tarihe yazdırdı.

Uzun yıllar sonra ilk kez sezona 3 maçta gol yemeden başlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde önemli bir istatistik de yakaladı.

UĞURCAN GOL İZNİ VERMEDİ

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda çıktığı ilk 3 maçta kalesinde gole geçit vermedi.

Milli file bekçisi, kritik kurtarışlarıyla Antalyaspor maçının yanı sıra diğer 2 karşılaşmada da takımının galibiyetinde başrol oynadı.

SAVIC, SİFTAH YAPTI

Antalyaspor karşısında Trabzonspor’a galibiyeti getiren golü, stoper Stefan Savic kaydetti.

Nisan 2021’den bu yana (Atletico Madrid formasıyla) ilk kez ligde gol sevinci yaşayan Savic, bordo-mavili formayla da siftah yaptı.

EN FAZLA MAĞLUBİYETİ TRABZONSPOR’A KARŞI

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım olan Trabzonspor’a karşı bir yenilgi daha aldı.

Bordo-mavililer, Belözoğlu’nun ligde çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı karşılaşmalarda 5’inci galibiyetini aldı.