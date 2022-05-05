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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 12:32
- Güncelleme : 05.05.2022 - 12:46
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin Arda Kardeşler olduğu duyuruldu.
İlk kez derbi yönetecek
Arda Kardeşler, Süper Lig'de ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev yapacak.