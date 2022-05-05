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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 12:46
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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu.

    Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin Arda Kardeşler olduğu duyuruldu.

    İlk kez derbi yönetecek

    Arda Kardeşler, Süper Lig'de ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev yapacak.

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi #1

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi #2


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