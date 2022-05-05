Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin Arda Kardeşler olduğu duyuruldu.

İlk kez derbi yönetecek

Arda Kardeşler, Süper Lig'de ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev yapacak.



