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    Gol krallığı yarışında son durum

    Gol krallığı yarışında son durum

    Galatasaray'a 2 gol atan Alanyasporlu Cisse, gol krallığı yarışında Sörloth'u geçerek zirveye oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 09:00
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    Gol krallığı yarışında son durum

    Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlar, şampiyonluk yarışını derinden etkiledi.

    Başakşehir, Denizlispor'u 2-0'la geçerken, Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

    Alınan bu sonuçların ardından bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala turuncu-lacivertlilerin 4 puan gerisine düşmüş oldu.

    CİSSE, SÖRLOTH'U GEÇTİ

    Karadeniz ekibi şampiyonluk şansını zora sokarken, attığı gollerle takımını sırtlayan isim olan Sörloth da gol krallığında geriye düştü.

    Alanyasporlu Cisse, Galatasaray'a attığı 2 golle toplam gol sayısını 22'ye yükseltti ve 21 gollü Sörtloth'u geçerek yarışta 1. sıraya yükseldi.

    Gol krallığı yarışında son durum #1

    Gol krallığı yarışında son durum #2

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