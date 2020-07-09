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Gol krallığı yarışında son durum
Galatasaray'a 2 gol atan Alanyasporlu Cisse, gol krallığı yarışında Sörloth'u geçerek zirveye oturdu.
- Haber Merkezi
- 09.07.2020 - 09:00
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlar, şampiyonluk yarışını derinden etkiledi.
Başakşehir, Denizlispor'u 2-0'la geçerken, Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Alınan bu sonuçların ardından bordo-mavililer, bitime 3 hafta kala turuncu-lacivertlilerin 4 puan gerisine düşmüş oldu.
CİSSE, SÖRLOTH'U GEÇTİ
Karadeniz ekibi şampiyonluk şansını zora sokarken, attığı gollerle takımını sırtlayan isim olan Sörloth da gol krallığında geriye düştü.
Alanyasporlu Cisse, Galatasaray'a attığı 2 golle toplam gol sayısını 22'ye yükseltti ve 21 gollü Sörtloth'u geçerek yarışta 1. sıraya yükseldi.