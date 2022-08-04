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Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından, kulüp efsanesi Fatih Terim'in futbolculuk kariyerini sonlandırmasının yıl dönümüne ilişkin bir paylaşım yapıldı.
- 04.08.2022 - 12:50
- Güncelleme : 04.08.2022 - 12:53
Galatasaray'dan, 4 Ağustos'a ilişkin Fatih Terim paylaşımı geldi. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesaplarından, kulüp efsanesi Fatih Terim'in futbolu bırakma yıl dönümüne ilişkin paylaşım gerçekleştirildi.
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Paylaşımda 4 Ağustos 1985'ten görüntülerin kolaj yapıldığı bir fotoğraf, "Tarihte Bugün | Galatasaraylı Fatih Terim, futbolculuk kariyerini sonlandırdı. (04.08.1985)" notuyla paylaşıldı.