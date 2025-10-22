61 yaşındaki Sadettin Saran'dan halat şov

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sportif ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sporcu kimliğini bilmeyen yok.

Daha önce kişisel hesaplarından spor yaptığı anlara ait sık sık paylaşımlar yapan Başkan Saran, bu kez Fenerbahçe'nin genç boksçularını ziyaret ettiği anlarda dikkat çeken bir harekete imza attı.

HALATI GÖRÜNCE DAYANAMADI

Saran, ziyaret sırasında üzerindeki gömlek ve kot pantolonuna rağmen zor bir 'şov' sergiledi.

61 yaşındaki Saran, genç sporcuların ve yöneticilerin şaşkın bakışları arasında sadece ellerini kullanarak halata tırmandı.

Başkan Saran aynı şekilde geri indi.

61 YAŞINDA AMA BANA MISIN DEMİYOR...

Kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alan video, kullanıcıların esprili yorumlarına da sahne oldu.

Pek çok Fenerbahçeli taraftar, videonun altına, "Ne yapıyorsunuz Sadettin Bey?" şeklinde yorumlar yaparak paylaşımı mizahi bir dille gündeme taşıdı.