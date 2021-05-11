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Fenerbahçe-Sivasspor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 20:31
- Güncelleme : 11.05.2021 - 22:34
Maç sonucu: Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
79' Kritik maçta son 10 dakika... Fenerbahçe, 2-0 geride. Beşiktaş da mağlup durumda. Sarı lacivertliler bir mucizeye imza atarsa lider olacak, aksi halde şampiyonluk ümitleri son bulacak.
66' Valencia sol kanattan son çizgiye inip ortasını yaptı, kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı.
59' Caner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Valencia kale alanında yükseldi, top üstten auta gitti.
51' Fenerbahçe'de Valencia sol çaprazdan içeri sokulmak üzereyken Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeliler serbest vuruş bekledi ancak oyun devam etti.
48' Gol... Fenerbahçe 0-2 Sivasspor (Hakan Arslan)
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-1 Sivasspor
45+1' Gol... Fenerbahçe 0-1 Sivasspor (Kayode)
32' Sivasspor gole çok yaklaştı. Max Gradel'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
27' Mesut Özil'in sağ kanattan nefis ortasına kale alanında Ozan hareketlendi, onun kafasını sıyıran top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.
24' Fenerbahçe'de Valencia, Hakan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı lacivertliler yine etkili bir noktadan serbest vuruş kazandı.
12' Sarı lacivertliler bu duran topu etkili kullanamadı. Szalai'nin vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
1' Maç başladı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Attila, Tisserand, Caner, Sosa, Ozan, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Caner, Uğur, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Ninga, Max Gradel, Kayode