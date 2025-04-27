7 golün çıktığı maçta Trabzonspor, Alanyaspor'u yendi

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Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor.

Ligin 33. hafta mücadelesinde Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Joao Pereira’nın çalıştırdığı Alanyaspor, hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı maçta Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan müsabakada kazanan, ev sahibi takım Trabzonspor oldu.

Bordo-mavililer, 7 golün atıldığı maçta rakibini 4-3'lük skorla mağlup etti.

38 DAKİKADA 4 GOL ÇIKTI

Trabzonspor, 7. dakikada Oleksandr Zubkov ile öne geçti. Bordo-mavililerde Danylo Sikan, 17. dakikada durumu 2-0 yaptı.

Alanyaspor, 27. dakikada Sergio Cordova'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Trabzonspor'da ikinci golü atan Sikan, 38'de bir kez daha sahneye çıktı ve durum Trabzonspor lehine 3-1'e geldi.

ALANYASPOR PENALTI KAZANDI

Alanyaspor, 45. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Florent Hadergjonaj, bu dakikada yaptığı vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.

TRABZONSPOR DEVREYİ 4-2 İLE TAMAMLADI

Trabzonspor, Simon Banza ile 45+5'te bir gol daha buldu ve Alanyaspor karşısında soyunma odasına 4-2 ile gitti.

ALANYASPOR FARKI BİRE İNDİRDİ

Alanyaspor, Andraz Sporar'ın 52. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 4-3'e getirdi.

TRABZONSPOR KAZANDI

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti.

UKRAYNALILAR YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcuları Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan, mücadelede yıldızlaşan isimler oldu.

Sikan, karşılaşmada 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Zubkov ise mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamladı.

MALHEIRO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'da sarı kart gören Pedro Malheiro, cezalı duruma düştü. Malheiro, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR, SERİYE BAĞLADI

Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Alanyaspor ise ligde bir hafta aranın ardından kaybetti.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde 45 puana yükseldi. Alanyaspor, 34 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin gelecek haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.