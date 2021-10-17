Galatasaray-Konyaspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

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61' Van Aanholt'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Babel'in şutu savunmadan döndü.

56' Sol çaprazdan Van Aanholt'un penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

54' Sol kanattan ceza sahasına çevrilen topla buluşan Serdar'ın yakın mesafeden gelişine sert vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

50' Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortada Serdar topu kale sahasına doğru yerden çıkarttı. Boşta kalan topu Alpaslan uzaklaştırdı.

46' Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın yerine Assunçao oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Konyaspor

40' Halil bir kez daha çalımlarla ceza sahasına sokulup sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Sehic bu pozisyonda da gole izin vermedi.

36' Cicaldau'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top Mohamed'in önünde kaldı. Mohamed sağ çaprazdan dönerek vuruşunu yaptı. Top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

34' Sol kanattan ceza sahasına sokulan Halil, rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top kaleci Sehic'te kaldı.

31' Halil'in sol kanattan ortasında ön direkte Ahmet topu karşıladı.

27' Skubic'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Hadziahmetovic'in ön direğe çıkarttığı topu Muslera kontrol etti.

23' Van Aanholt'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mohamed kafayı vurdu ama topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı. Aut.

11' Bytyqi'nin sol çaprazdan ortasında Alpaslan topu karşıladı.

7' Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da sarı kart gördü.

6' Konyaspor'da Sehic sarı kart gördü.

4' Gol... Galatasaray 1-0 Konyaspor (Mohamed)

1' Maç başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mostafa, Halil

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Oğulcan, Endri, Bytyqi, Serdar