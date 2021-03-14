Süper Lig'de puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de 30. hafta maçlarının büyük çoğunluğu tamamlanırken Fenerbahçe, lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. İşte sonuçlar ve oluşan puan durumu...

Süper Lig'in 30. haftası bugün oynanan maçlarla birlikte bir maç dışında (Kasımpaşa-Konyaspor) tamamlandı.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY KAZANDI

Başakşehir'i 3-2 yenen lider Beşiktaş rakiplerine olan avantajını korurken, Galatasaray da Kayserispor'u 3-0 gibi net bir skorla yenerek siyah-beyazlıların kazandığı haftada hata yapmadı.

FENERBAHÇE EVİNDE YİNE KAYIP

Şampiyonluğun bir diğer adayı Fenerbahçe ise Kadıköy kabusundan yine kurtulamadı. Lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne evinde 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler zirveyle arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı.

HAFTANIN SONUÇLARI

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

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