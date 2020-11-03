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    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın maçları

    Süper Lig'de puan durumu ve haftanın maçları

    Antalyaspor'a karşı çok iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik olduğuna oturdu. Galatasaray 3., bir maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 8. sırada.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 08:48
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 09:41
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    Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.

    Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, Antalya'dan galibiyetle döndü.

    Antalyaspor deplasmanında iyi bir oyun sergileyen ve sayısız gol kaçıran sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

    BEŞİKTAŞ'IN 1 MAÇI EKSİK

    Ankaragücü'nü 1-0 yenen Galatasaray 3., bir maç eksiği bulunan ve son olarak Yeni Malatyaspor'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş ise 8. sırada bulunuyor.

    Öte yandan Göztepe ile oynayacağı maçın İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenmesi, Alanyaspor'un bu haftayı boş geçirmesine sebep oldu. Alanya ekibi, haftayı 16 puanla 2. sırada tamamladı.

    Kasımpaşa'ya 4-3 yenilen ve teknik direktör Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor ise, 18. sıraya kadar düştü.

    HAFTANIN FİKSTÜRÜ

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın maçları #1

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de puan durumu ve haftanın maçları #2

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