A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı

AA & Ensonhaber

ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçirerek oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirilen muayene ve tetkik sonuçlarını inceleyen A Milli Takım teknik heyeti futbolcunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit etmesinden dolayı aday kadrodan çıkarılmasını uygun buldu.

AHMED KUTUCU KADROYA DAHİL EDİLDİ

Sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden futbolcuların aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ise ABD'ye gidecek aday kadroya dahil edildi.