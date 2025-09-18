A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ülkeler sıralamasını güncelledi...
FIFA tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1555 puanla 27. sırada yer aldı.
27. SIRADA YER ALDIK
A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya, 1875 puanla zirveye yerleşirken Fransa, 1870 puanla ikinci sıraya yükseldi.
İlk sırada yer alan Arjantin ise üçüncü sıraya geriledi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Ekim 2025'te açıklanacak.
İLK 10 ÜLKE
Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:
1- İspanya
2- Fransa
3- Arjantin
4- İngiltere
5- Portekiz
6- Brezilya
7- Hollanda
8- Belçika
9- Hırvatistan
10- İtalya