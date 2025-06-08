A Milli Takım'dan dikkat çeken performans
Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı ABD'yi 2-1 mağlup ederek güçlü performansını sürdürdü.

Bu galibiyet, son dönemdeki başarılı sonuçları taçlandırırken, milli takımın istikrarlı çıkışını da ortaya koydu.

SON 8 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET

Son 8 maçlık periyotta sadece 1 mağlubiyet yaşayan Ay-Yıldızlılar, kalan 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

İşte A Milli Takım'ın son 8 maçlık performansı:

-ABD 1-2 Türkiye

-Macaristan 0-3 Türkiye

-Macaristan 1-3 Türkiye

-Karadağ 3-1 Türkiye

-Galler 0-0 Türkiye

-İzlanda 2-4 Türkiye

-Karadağ 0-1 Türkiye

-İzlanda 1-3 Türkiye

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Can Badak
Editor