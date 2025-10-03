Abone ol: Google News

A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu duyuruldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 03.10.2025 13:56
A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu duyuruldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da aday kadro paylaşıldı.

A Milli Takım'da oynanacak Bulgaristan ve Gürcistan mücadeleleri öncesinde aday kadroya davet edilen 27 oyuncu belli oldu.

11 EKİM'DE BULGARİSTAN, 14 EKİM'DE GÜRCİSTAN...

Barış Alper Yılmaz cezası sebebiyle Bulgaristan - Türkiye mücadelesinde forma giyemeyecek. 

Milliler 11 Ekim Cumartesi Bulgaristan ile deplasmanda, 14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadı'nda Gürcistan ile karşılaşacak.

ADAY KADROMUZ 

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.

Hücum: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

