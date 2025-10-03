A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu duyuruldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takım'da aday kadro paylaşıldı.
A Milli Takım'da oynanacak Bulgaristan ve Gürcistan mücadeleleri öncesinde aday kadroya davet edilen 27 oyuncu belli oldu.
11 EKİM'DE BULGARİSTAN, 14 EKİM'DE GÜRCİSTAN...
Barış Alper Yılmaz cezası sebebiyle Bulgaristan - Türkiye mücadelesinde forma giyemeyecek.
Milliler 11 Ekim Cumartesi Bulgaristan ile deplasmanda, 14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadı'nda Gürcistan ile karşılaşacak.
ADAY KADROMUZ
Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik
Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
Hücum: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.