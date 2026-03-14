Galatasaray - Başakşehir maçında seremoniye yaşlılar çıktı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir ile karşılaştı.

Galatasaray taraftarı, Başakşehir karşılaşmasında takımını yalnız bırakmadı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada tribünleri dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

SAHAYA YAŞLILAR ÇIKTI

'Yaşlılar Haftası' dolayısıyla seremonide futbolcuların yanında Galatasaraylılar Yurdu'nda konaklayan yaşlılar çıktı.

İLBER ORTAYLI UNUTULMADI

Ayrıca geçtiğimiz gün vefat eden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için stat hoparlörlerinden anons yapıldı.