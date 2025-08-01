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ABB FOMGET, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Kiryat Gat ile karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın rakibi Kiryat Gat olacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
01.08.2025 10:57
ABB FOMGET, Şampiyonlar Ligi elemelerinde Kiryat Gat ile karşılaşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk'ta UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 4. Grup finalinde yarın İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşılaşacak.

Başkent Tiran'da Futbol Evi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Belçikalı hakem Jana Van Laere'nin yöneteceği karşılaşmada Margot Jacobs ve Jilan Taher yardımcı hakem olarak görev yapacak.

KAZANAN 4'LÜ ETABA KATILACAK

Bu maçı kazanacak takım tur atlayacak ve İzlanda'da yapılacak 4'lü etaba katılacak.

Eshspor Haberleri