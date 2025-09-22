ABB FOMGET, Trabzonspor'u mağlup etti

Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaştı.

Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını ABB FOMGET, 36. dakikada Abideen Suliat'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında 59. dakikada Trabzonspor'dan Fatma Kara meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına 1-1'lik eşitliği sağladı.

KAZANAN ABB FOMGET

ABB FOMGET, 80. dakikada Armisa Kuç'un golüyle bir kez daha öne geçti ve ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.