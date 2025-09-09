ABB FOMGET, UEFA Avrupa Kupası'nda SFK 2000 Saraybosna ile karşılaşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası birinci eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Bosna Hersek temsilcisi SFK 2000 Saraybosna ile karşılaşacak.

Başkent Saraybosna'daki Asim Ferhatovic Hase Olimpik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

MAÇI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

İtalyan hakem Martina Molinaro'nun yöneteceği karşılaşmada Veronica Martinelli ve Stefania Signorelli,​​​​​​​ yardımcı hakem olarak görev yapacak.

RÖVANŞ ANKARA'DA

Başkent ekibi, 18 Eylül'deki rövanş maçında ise rakibini Ankara'da konuk edecek.