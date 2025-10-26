ABB FOMGET'te Ali Eraslan dönemi başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'te teknik direktörlük görevine Ali Eraslan getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev alan Ali Eraslan, kadın futbol takımının yeni teknik direktörü oldu.

GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR

Ali Eraslan daha önce Sevilla, Gençlerbirliği ve Ankaragücü gibi çeşitli kulüplerde de antrenörlük yaptı.