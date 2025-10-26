Abone ol: Google News

ABB FOMGET'te Ali Eraslan dönemi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in yeni teknik direktörü Ali Eraslan oldu.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 16:24
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in kadın futbol takımının yeni teknik direktörü Ali Eraslan oldu.
  • Daha önce yardımcılık yapan Eraslan, teknik direktörlük görevine getirildi.
  • Eraslan, Sevilla, Gençlerbirliği ve Ankaragücü gibi kulüplerde antrenörlük yapmıştı.

Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'te teknik direktörlük görevine Ali Eraslan getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev alan Ali Eraslan, kadın futbol takımının yeni teknik direktörü oldu.

GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR

Ali Eraslan daha önce Sevilla, Gençlerbirliği ve Ankaragücü gibi çeşitli kulüplerde de antrenörlük yaptı.

