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    Abdülkadir Ömür Galatasaray maçını bekliyor

    Trabzonspor'da uzun bir sakatlık döneminin ardından Hatayspor karşısında son dakikalarda oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür, Galatasaray derbisini bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 14:15
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    Abdülkadir Ömür Galatasaray maçını bekliyor

    Fırtına'da uzun bir sakatlık döneminin ardından Hatayspor karşısında son dakikalarda oyuna alınan Abdülkadir Ömür, Galatasaray ile oynanacak derbiye kilitlenmiş durumda.

    Hedefinin EURO 2020 kadrosunda bulunmak olduğunu açıklayan ve ligin kalan bölümünde forma giyip tam hazır hale gelmeyi arzulayan 21 yaşındaki sağ kanat, kendisini iyi hissettiğini teknik direktör Abdullah Avcı'ya da söyledi. Avcı'nın, derbide Abdülkadir'i ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

    Abdülkadir Ömür Galatasaray maçını bekliyor #1

    "AVRUPA ŞAMPİYONASI HAYALİM VAR"

    Abdülkadir Ömür, sakatlık döneminde "Futbolu özledim, takım arkadaşlarımla oynamayı çok özledim. Avrupa Şampiyonası hayalim var. Tekrar güçlü bir şekilde geri dönüp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Kendimi ve Trabzonspor'u orada temsil etmek istiyorum." diye konuşmuştu.

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