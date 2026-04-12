Abdülkerim Bardakcı: Allah'ın izniyle şampiyon olacağız

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı.

Galatasaray, bu haftaya başlarken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önündeydi. Sarı-lacivertlilerin kazanmasıyla puan farkı 2’ye düştü.

"ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli savunma oyuncusu, "İlk öncelikle içeride önemli bir puan kaybettik. Taraftarımızdan özür dileriz. Çok iyi desteklediler. Kötü oynadık. Yapacak bir şey yok. Tüm avantaj bizde. 2 puan öndeyiz. İçeride oynayacağız rakibimizle. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin." dedi.

"HERKESİN BİR TIK DAHA SORUMLULUK ALMASI LAZIM"

Abdülkerim Bardakcı, "Fiziksel ve mental bir yorgunluk olabilir. Benim düşüncem, herkesin bir tık daha sorumluluk alması lazım. Şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin." sözlerini sarf etti.