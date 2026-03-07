Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oldu.
Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırındaydı.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, sınırda olan futbolculardı.
Müsabakanın 71. dakikasında bir pozisyona itiraz eden Abdülkerim, sarı kart gördü.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK
Abdülkerim Bardakcı böylece gelecek hafta RAMS Park’ta oynanacak Başakşehir mücadelesinde cezasından dolayı forma giyemeyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)