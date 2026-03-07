Abone ol: Google News

Eczacıbaşı, Galatasaray deplasmanında kazandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı, deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 yendi.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Eczacıbaşı oldu.

146 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray: Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts, İlkin Aydın (Eylül Yatgın, Naz Akyol, Grobelna, Ayçin Akyol)

Eczacıbaşı: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Maglio, Smrek)

Setler: 23-25, 25-22, 25-23, 18-25, 9-15

Süre: 146 dakika (33, 30, 33, 28, 22)

