Abdülkerim Bardakcı: Çok kötü oynadık

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a konuk olurken, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"

Performanslarından memnun olmadığını açıkça dile getiren tecrübeli stoper, "Kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik. Benim fikrimce çok kötü oynadık. Bunu en kısa zamanda düzeltip seriye devam edeceğiz. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"BAHANE DEĞİL"

Motivasyon ve yorgunluk konusundaki soruyu yanıtlayan 31 yaşındaki savunmacı, "Bunların hiçbiri bahane değil. Mutlaka kazanmalıydık. En kısa zamanda tekrar eskiye döneceğiz." yanıtını verdi.