Petrol
109.28
-1.35%
Euro
17.0701
0.20%
Dolar
15.9894
0.40%
Altın
951.2
0.25%
Borsa
2381
0.00%
Bitcoin
473.705
-3.29%
BTXN Coin
13.41
-1.17%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Abdullah Avcı: Galatasaray maçında şampiyonluğu hissettim

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçının ardından şampiyon olacaklarını hissettiklerini söyledi.
    • 24.05.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abdullah Avcı: Galatasaray maçında şampiyonluğu hissettim

    Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, beIN Sports'un konuğu oldu.

    Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Avcı, "Roma maçları bizim için test maçlarıydı. O maçlar lige öz güven olarak iyi girmemizi sağladı. Oyunda salladık ama 3 maçta 9 puan aldık, böyle girdik milli takım arasına. Sonra Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük, ardından galibiyeti kaçırdık. Fenerbahçe maçında lider olduk, 38. haftaya kadar liderliği bırakmadık. Ve açık ara puan farkıyla liderliği koruduk.

    "Kendi içimde şampiyonluğu hissettim"

    Galatasaray deplasmanında Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim. Ocak ayında şampiyon ilan edildik. Mart ayında neden olamıyoruz dedik. Zihinsel dalgalanmalara neden oldu bunlar. Nisan ayında şampiyon olduk. Ben 3 sağ bek, 8 sol bek değiştirdim." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Avcı: Galatasaray maçında şampiyonluğu hissettim #1


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü dedektif romanlarının yazarı: Sir Arthur Conan Doyle
    Kitap

    Ünlü dedektif romanlarının yazarı: Sir Arthur Conan Doyle

    Uzaya gönderilecek olan Türk adaylarda aranan kriterler belli oldu
    Teknoloji

    Uzaya gönderilecek olan Türk adaylarda aranan kriterler belli oldu

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir