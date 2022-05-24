Abdullah Avcı: Galatasaray maçında şampiyonluğu hissettim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçının ardından şampiyon olacaklarını hissettiklerini söyledi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, beIN Sports'un konuğu oldu.

Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan Avcı, "Roma maçları bizim için test maçlarıydı. O maçlar lige öz güven olarak iyi girmemizi sağladı. Oyunda salladık ama 3 maçta 9 puan aldık, böyle girdik milli takım arasına. Sonra Galatasaray maçında 2-0 geriye düştük, ardından galibiyeti kaçırdık. Fenerbahçe maçında lider olduk, 38. haftaya kadar liderliği bırakmadık. Ve açık ara puan farkıyla liderliği koruduk.

"Kendi içimde şampiyonluğu hissettim"

Galatasaray deplasmanında Visca'nın attığı golle şampiyonluk hikayesi başladı. Kendi içimde şampiyonluğu hissettim. Ocak ayında şampiyon ilan edildik. Mart ayında neden olamıyoruz dedik. Zihinsel dalgalanmalara neden oldu bunlar. Nisan ayında şampiyon olduk. Ben 3 sağ bek, 8 sol bek değiştirdim." ifadelerini kullandı.