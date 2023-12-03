Abdullah Avcı: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz

Süper Lig’in 14'üncü haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Kayseri ekibinin golü 88. dakikada Stephane Bahoken'den geldi.
Trabzonspor bu skorla, 23 puanda kalırken, konuk ekip ise galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.
Karşılaşmanın ardından ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
"Maç, kötü bir maç oldu"
Sonucun kendilerine yakışmadığına değinen Avcı, şu sözleri sarf etti:
İlk mağlubiyetimiz oldu. Kazanırken de ifade ettiğimiz gibi çok çalışmamız lazım. Bugün kazansak da bunu söyleyecektim. Maç, kötü bir maç oldu. Futbolseverlerden özür dilemek lazım. İki takım da kazanacak gibi görünmüyordu. Oyun içinde bir şeyler denedik. Büyük takım kimliğinde olup da çalıştığın yerlerden pozisyon vermek... Hiç şık olmadı.
"Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"
Yıldız oyuncularından verim alamadıklarını söyleyen Avcı, şu değerlendirmeyi yaptı:
Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Recep Hoca'yı ve rakibi de tebrik ediyoruz. Çalışmaya, uğraşmaya devam edeceğiz. Pepe'nin sakatlığı konusunda henüz bir bilgi alamadık. Genel olarak Edin gibi Pepe gibi Onuachu gibi oyunculardan çok düşük verim alınca böyle bir sonuç ortaya çıktı.
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