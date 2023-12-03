Abdullah Avcı: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0'lık skorla kaybettikleri Kayserispor maçının ardından "İlk mağlubiyetimiz oldu. Kazanırken de ifade ettiğimiz gibi çok çalışmamız lazım" dedi. Avcı ayrıca, taraftarlardan da özür diledi.

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Süper Lig’in 14'üncü haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Kayseri ekibinin golü 88. dakikada Stephane Bahoken'den geldi.

Trabzonspor bu skorla, 23 puanda kalırken, konuk ekip ise galibiyetle puanını 26'ya yükseltti.

Karşılaşmanın ardından ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Maç, kötü bir maç oldu"

Sonucun kendilerine yakışmadığına değinen Avcı, şu sözleri sarf etti:

İlk mağlubiyetimiz oldu. Kazanırken de ifade ettiğimiz gibi çok çalışmamız lazım. Bugün kazansak da bunu söyleyecektim. Maç, kötü bir maç oldu. Futbolseverlerden özür dilemek lazım. İki takım da kazanacak gibi görünmüyordu. Oyun içinde bir şeyler denedik. Büyük takım kimliğinde olup da çalıştığın yerlerden pozisyon vermek... Hiç şık olmadı.

"Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

Yıldız oyuncularından verim alamadıklarını söyleyen Avcı, şu değerlendirmeyi yaptı: