Abdullah Avcı: Visca'nın kolunda kırık var

Trabzonspor, Hatayspor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup ederken Abdullah Avcı, maçta sakatlanan Edin Visca'nın durumuna değindi ve açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 2'nci haftasında son şampiyon Trabzonspor, evinde Hatayspor'u ağırladı.

Kıran kırana geçen mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Trabzonspor, evindeki ilk maçından da 3 puan alarak puanını 6'ya yükseltti.

Abdullah Avcı açıklama yaptı

Maçın ardından bordo-mavili takımın deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın 40. dakikasında sakatlık geçiren Edin Visca'nın durumuma değinip açıklamalarda bulundu.





Abdullah Avcı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Galibiyeti Visca'ya armağan ediyoruz"



"Maçlar kazanılır, kaybedilir. Futbolcu sakatlıkları bizi üzüyor. Visca çok iyi bir profesyonel. 3-4 aylık bir süreçten bahsediliyor geri dönmesi için. Futbol içinde bunlar var. Edin bunu hızlı atlatacaktır. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz.

"Rakibe vermek zorunda kaldık"

Bugün yapamadığımız bir şey vardı, bizim gibi takımların topa daha fazla sahip olup daha sakin oynaması gerekiyor. Bunu yapamadık ve topu rakibe vermek zorunda kaldık. Bizim gibi bir takımın oyunu daha erken koparması gerekiyor.

"İyi oyunla iyi döneceğiz diye düşünüyorum"

Rakiple ilgili çalışmalar, pratikler yapacağız. Oynadığımız takım, her sene Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde bulunan bir takım. Biz de Trabzonspor olarak şampiyonuz. İyi oyunla iyi döneceğiz diye düşünüyorum.





"Kopenhag'ı elemek istiyoruz"

Taraftara çok teşekkür ediyorum. Bıraktıkları yerden şampiyon şekilde devam ediyorlar. Salı günü hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Süper Kupa'yı aldık, 2'de 2 yaptık, şimdi de Kopenhag'ı elemek istiyoruz.

"Dünya Kupası programımızı yaptık"

Biz şimdiden Dünya Kupası programımızı yaptık. Kim ne zaman izin alacak, kamplar nasıl olacak hepsini ayarladık. Daha sonra açıklarız onu.

"Visca'nın k olunda kırık var"

"Futbolcuların sakatlıkları, bunlar çok üzücü. Edin; çok iyi bir profesyonel, gerçek bir takımdaş. Kolunda kırık var. Süreyi söyleyemem. Minimum 3-4 ay bir süreçten konuşuluyor. Sürecin nasıl seyredeceğine bakacağız."