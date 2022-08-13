Petrol
97.92
-1.69%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
434.136
0.00%
BTXN Coin
7.01
-6.53%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Abdullah Avcı: Visca'nın kolunda kırık var

    Trabzonspor, Hatayspor'u evinde 1-0'lık skorla mağlup ederken Abdullah Avcı, maçta sakatlanan Edin Visca'nın durumuna değindi ve açıklamalarda bulundu.
    • 13.08.2022 - 00:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abdullah Avcı: Visca'nın kolunda kırık var

    Süper Lig'in 2'nci haftasında son şampiyon Trabzonspor, evinde Hatayspor'u ağırladı.

    Kıran kırana geçen mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

    Trabzonspor, evindeki ilk maçından da 3 puan alarak puanını 6'ya yükseltti.

    Abdullah Avcı açıklama yaptı

    Maçın ardından bordo-mavili takımın deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın 40. dakikasında sakatlık geçiren Edin Visca'nın durumuma değinip açıklamalarda bulundu.

    Abdullah Avcı: Visca nın kolunda kırık var #1

    Abdullah Avcı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "Galibiyeti Visca'ya armağan ediyoruz"

    "Maçlar kazanılır, kaybedilir. Futbolcu sakatlıkları bizi üzüyor. Visca çok iyi bir profesyonel. 3-4 aylık bir süreçten bahsediliyor geri dönmesi için. Futbol içinde bunlar var. Edin bunu hızlı atlatacaktır. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz.

    "Rakibe vermek zorunda kaldık"

    Bugün yapamadığımız bir şey vardı, bizim gibi takımların topa daha fazla sahip olup daha sakin oynaması gerekiyor. Bunu yapamadık ve topu rakibe vermek zorunda kaldık. Bizim gibi bir takımın oyunu daha erken koparması gerekiyor.

    "İyi oyunla iyi döneceğiz diye düşünüyorum"

    Rakiple ilgili çalışmalar, pratikler yapacağız. Oynadığımız takım, her sene Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde bulunan bir takım. Biz de Trabzonspor olarak şampiyonuz. İyi oyunla iyi döneceğiz diye düşünüyorum.

    Abdullah Avcı: Visca nın kolunda kırık var #2

    "Kopenhag'ı elemek istiyoruz"

    Taraftara çok teşekkür ediyorum. Bıraktıkları yerden şampiyon şekilde devam ediyorlar. Salı günü hem ülkemiz hem de bizim için çok önemli bir maça çıkıyoruz. Süper Kupa'yı aldık, 2'de 2 yaptık, şimdi de Kopenhag'ı elemek istiyoruz.

    "Dünya Kupası programımızı yaptık"

    Biz şimdiden Dünya Kupası programımızı yaptık. Kim ne zaman izin alacak, kamplar nasıl olacak hepsini ayarladık. Daha sonra açıklarız onu.

    "Visca'nın kolunda kırık var"

    "Futbolcuların sakatlıkları, bunlar çok üzücü. Edin; çok iyi bir profesyonel, gerçek bir takımdaş. Kolunda kırık var. Süreyi söyleyemem. Minimum 3-4 ay bir süreçten konuşuluyor. Sürecin nasıl seyredeceğine bakacağız."

    Abdullah Avcı: Visca nın kolunda kırık var #3

    Abdullah Avcı: Visca nın kolunda kırık var #4


    İlginizi Çekebilir

    Trabzonspor - Hatayspor CANLI SKOR
    Futbol

    Trabzonspor - Hatayspor CANLI SKOR

    Evini arama kararını onaylayan bakana cevap
    Dünya

    Evini arama kararını onaylayan bakana cevap

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir