Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı

Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Abdullah Avcı, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadı.

Bordo-mavililer, 40 yıl sonra kupayı müzesine götürdü.

Abdullah Avcı da teknik direktörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

YILLAR SONRA GELEN FENERBAHÇE İTİRAFI

Avcı, NTV'de yayınlanan Empati programında flaş itirafta bulundu.

Avcı, Fenerbahçe ile şampiyonluk yapmak istediğini söyledi.

"TRABZON'DAN SONRA FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTEMİŞTİM"

Abdullah Avcı, şunları söyledi:

"Bütün takımlar tarafından istendim. Bir türlü olmadı ama bir dönem şunu çok istedim: Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'de çalışmayı çok istemiştim. Neden o dönem istedim? İki tane büyük ve zor, camianın uzun süre şampiyon olamamış... Trabzon'la yaşadıktan sonra Fenerbahçe ile de yaşamayı o dönem çok istemiştim. Yaşadıklarımız içinde bazen kırılmalarımız, uzaklaşmalarımız olabiliyor. Şu an öyle bir isteğim yok. Ama o dönem sıcak olduğu için istemiştim."