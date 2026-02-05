Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı

- Abdullah Avcı, Trabzonspor ile 40 yıl sonra şampiyonluk elde ederek kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.
- NTV'deki Empati programında Fenerbahçe ile de şampiyonluk yaşama hayali olduğunu söyledi.
- Geçmişte Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştırdı.
Süper Lig'in 2021-22 sezonunda Abdullah Avcı, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadı.
Bordo-mavililer, 40 yıl sonra kupayı müzesine götürdü.
Abdullah Avcı da teknik direktörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.
YILLAR SONRA GELEN FENERBAHÇE İTİRAFI
Avcı, NTV'de yayınlanan Empati programında flaş itirafta bulundu.
Avcı, Fenerbahçe ile şampiyonluk yapmak istediğini söyledi.
"TRABZON'DAN SONRA FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İSTEMİŞTİM"
Abdullah Avcı, şunları söyledi:
"Bütün takımlar tarafından istendim. Bir türlü olmadı ama bir dönem şunu çok istedim: Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'de çalışmayı çok istemiştim. Neden o dönem istedim? İki tane büyük ve zor, camianın uzun süre şampiyon olamamış... Trabzon'la yaşadıktan sonra Fenerbahçe ile de yaşamayı o dönem çok istemiştim. Yaşadıklarımız içinde bazen kırılmalarımız, uzaklaşmalarımız olabiliyor. Şu an öyle bir isteğim yok. Ama o dönem sıcak olduğu için istemiştim."
EN SON TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRDI
Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştırdı.
Avcı, Trabzon'daki görevinden ayrılmasının ardından daha sonra bir takım çalıştırmadı.