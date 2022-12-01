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    Abdullah Avcı'dan Lahtimi'ye izin çıkmadı

    Trabzonspor'da Montasser Lahtimi'ye Dünya Kupası arasından sonra daha fazla forma vermeyi planlayan Abdullah Avcı, Faslı futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmıyor.
    • 01.12.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 16:21
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    Abdullah Avcı'dan Lahtimi'ye izin çıkmadı

    Giresunspor başta olmak üzere pek çok kulübün kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Montasser Lahtimi'ye vize çıkmadı.

    21 yaşındaki kanat oyuncusuna Dünya Kupası arasından sonra daha fazla forma vermeyi planlayan Avcı, Faslı futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmıyor.

    Naci Ünüvar'dan da memnun

    Trabzonspor'un hocası, Lahtimi'nin yanı sıra Naci Ünüvar'ın idman performansından oldukça memnun. Naci, sezon başında Ajax'tan kiralanmıştı.

    Abdullah Avcı dan Lahtimi ye izin çıkmadı #1


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