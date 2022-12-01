Abdullah Avcı'dan Lahtimi'ye izin çıkmadı

Trabzonspor'da Montasser Lahtimi'ye Dünya Kupası arasından sonra daha fazla forma vermeyi planlayan Abdullah Avcı, Faslı futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmıyor.

Giresunspor başta olmak üzere pek çok kulübün kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Montasser Lahtimi'ye vize çıkmadı.

21 yaşındaki kanat oyuncusuna Dünya Kupası arasından sonra daha fazla forma vermeyi planlayan Avcı, Faslı futbolcunun kiralanmasına sıcak bakmıyor.

Naci Ünüvar'dan da memnun

Trabzonspor'un hocası, Lahtimi'nin yanı sıra Naci Ünüvar'ın idman performansından oldukça memnun. Naci, sezon başında Ajax'tan kiralanmıştı.



