Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'da yeniden yönetime girmeye hazırlanıyor Sarı-kırmızılılarda seçim dönemi yaklaşırken, sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın yeniden yönetime girmeye hazırlandığı öğrenildi.

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Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak seçim öncesi hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte Başkan Dursun Özbek, yeniden aday oldu. Bu gelişmenin ardından Özbek, yönetim kurulu listesini büyük ölçüde değiştirmeye ve güçlendirmeyi planlıyor.

Dursun Özbek yeniden aday

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı yapıldı. Toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve sarı-kırmızılı kulüp üyeleri katıldı. Dursun Özbek mayıs ayında yapılacak seçimde yeniden Başkan adayı olacağını duyurdu.

Abdurrahim Albayrak sürprizi

Seçim dönemi yaklaşırken Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün Adana Demirspor deplasmanında eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

Otelde takımı yalnız bırakmayan, tribünde de yöneticilerle birlikte yer alan Albayrak'ın, Dursun Özbek'in yeni yönetimine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Özbek, yönetim kurulu listesini büyük ölçüde değiştirmeye ve güçlendirmeyi planlıyor.