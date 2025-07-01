Acun Ilıcalı, Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi: Ben bu işlerden yırttım

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran, resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Duran, aprondan kalkan helikopterle alandan ayrıldı.

FENERBAHÇE VE JHON DURAN SORULDU

İngiltere'den dönen Fenerbahçe eski asbaşkanı Acun ılıcalı'nın özel uçağı, Jhon Duran'dan hemen sonra Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı'ya, "Fenerbahçe'den ayrılma sürecinize dair bir açıklama yapacak mısınız?" diye soruldu.

"YIRTTIM BU İŞLERDEN"

Ardından bir de "Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?" diye soruldu.

Acun Ilıcalı cevap olarak "Ne güzel sorular. Yırttım ben bu işlerden" yanıtını verdi.