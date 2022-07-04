Acun Ilıcalı: Fenerbahçe'ye 7.5 milyon euro ödedim

Fenerbahçeli olmasıyla da tanınan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan ve Allahyar Sayyedmanesh transferleri için 7.5 milyon euro harcadığını söyledi.

Hull City'nin sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Sansürsüz Futbol Youtube Kanalı'nda açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan hakkında konuşan Ilıcalı, "Kimse kusura bakmasın, benim Ozan'dan beklentim çok büyük. Kapasitesi yüksek olan ama belli şartlardan dolayı belli sorunlar yaşayan futbolcuları kaçırmama niyetindeyim. Çünkü, mühim olan potaya smacı yapabilmek. Smacı yapamayan adamı uzun olarak alırsan basketbolda başarı gelmez. Smacı yapabileni, smacı yapamıyorken alıp smacı yaptırmak istiyorum. Felsefem bu." dedi.

"Ozan tertemiz bir insan"

Ozan Tufan'ın büyük bir yetenek olduğunu söyleyen ünlü isim, "Ozan Tufan bir kere tertemiz bir insan. Çok büyük başarılar elde etmiş biri. Beni boşverin, ben futbolda otorite değilim, sadece görüşlerim var. Sergen Yalçın, Fatih Terim, Emre Belözoğlu... 3 tane isim Ozan Tufan'dan vazgeçmemiş. Benim için yeterli olan kısım bu." ifadelerini kullandı.

"Allahyar çok önemliydi"

Diğer bir transfer olan Allahyar Sayyadmanesh için konuşan, "Allahyar, çok önemli gazetelerde dünyanın en ümit veren oyuncularından biri seçilmiş 18-19 yaşında. Fenerbahçe'ye adapte olamadı, hayatımız boyunca biz bunu çok gördük. Adapte olamamak futbolun normallerinden biri. Ukrayna'ya gitti sonra. Başkanımıza bir parantez açmak lazım. Allahyar'a Fenerbahçe'de tam olarak inanan Ali Koç'tur. Ali Koç, Allahyar'ı Fenerbahçe'ye çok zor şartlarda kazandırdı. Mirsad Türkcan da o operasyonun içinde. İranlı oyuncuyu almak kolay değil, bir sürü olay var." şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı'nın diğer açıklamaları şu şekilde:

"Allahyar geliyor fakat teknik kadro sıcak bakmıyor. Bu da futbolun bir parçası. Lukaku gitti, Chelsea'de oynayamadı. Bu noktada başkanımız Ukrayna'ya tamamen yollama durumu oluyor ama eli gitmiyor. Ukrayna takımı bonservisi kullanacak normalde. Tek bir engel var, Allahyar gitmek istemezse gitmez. Allahyar da Fenerbahçe'de istenmiyor. Ben o ara çok güzel bir teklifle geldim, başkanımız da çok sıcak baktı. Dedim ki, "Allahyar çok potansiyelli bir futbolcu. Çok iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ben inanıyorum. Yüzde 50-50 alalım. Allahyar bizde bir patlama yaparsa Fenerbahçe para kazansın."





"Ribery gibi olmasın"

"Yarın öbür gün Ribery gibi olmasın. Türk futbolu için bir kayıptır. Adam bir ihmalden gitti, dünya yıldızı oldu. Normalde çok büyük bir kazanç sağlayabilirdi Galatasaray'a. Böyle bir olay yaşanmasın diye, başkanımız da bizim takıma sempatik bakıyor. Çok önemli bir futbolcu kazandık. Hull City taraftarı da Allahyar'ı çok seviyor.

Allahyar'ın yüzde 50'sine 4.5 milyon euro ödedik. Biz Ozan Tufan'a toplamda 3 milyon euro bonservis bedeli ödedik."