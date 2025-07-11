Acun Ilıcalı, Hull City'i satıyor iddiası

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City son dönemde kötü günler geçiriyor.

İngiliz ekibi geçtiğimiz günlerde İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası aldı.

Bu konuda açıklamaya yapan Hull City, karara itiraz edileceğini açıkladı.

İNGİLİZLER YAZDI: ILICALI KULÜBÜ SATMAK İÇİN ÖN GÖRÜŞMELER YAPTI

Söz konusu açıklamada, "Karara itiraz edeceğiz. Konuyu mümkün olan en kısa sürede çözeceğimizden eminiz." denildi.

The Atletic’te yer alan habere göre kulüp başkanı Acun Ilıcalı, Hull City'yi satma konusunda ön görüşmeler yaptı ve gelen teklifleri dinlemeye istekli.

Kulüp, transfer ücretlerinden kaynaklanan yaklaşık 22 milyon euroluk ödemeleri ertelemek için birkaç kulüple temasa geçtiği belirtildi.

"BÜYÜK BİR TALEP VAR"

Kulübün eski sahibi Ehab Allam'a hala 3 milyon euro borcunun da bulunduğu kaydedildi.

Bu durum hakkında konuşan Hull City kulüp sözcüsü, "Acun Medya kulübü aktif olarak satmaya çalışmıyor, ancak doğal olarak İngiliz futbol kulüplerine büyük bir talep var, bu nedenle özellikle kulübe yaptığımız yatırımdan sonra diğer taraflardan her zaman ilgi olacaktır." dedi.