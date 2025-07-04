Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer yasağı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City, mali istikrarsızlık endişeleri nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından transfer yasağına tabi tutuldu.

Telegraph Sport'un haberine göre, kulüp, diğer kulüplere ve yerel tedarikçilere yönelik ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle incelemeye alındı.

Getirilen transfer yasağı kapsamında Hull City, yalnızca EFL'nin onay verdiği durumlarda oyuncu kaydı yapabilecek.

TRANSFER YASAĞI GETİRİLDİ: DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR DA OLABİLİR

Kulüp yalnızca bonservissiz transferler ya da ücret içermeyen oyuncu alımları gerçekleştirebilecek.

EFL ile Hull City yönetimi arasında uzun vadeli mali yapı ve ödeme planları konusunda görüşmeler devam ederken, kulübü daha ağır yaptırımlar da bekleyebilir.

EFL, kulüpten gelecek sezonlara yönelik finansal teminat talep ediyor ve bu teminatlar sağlanana kadar yapılacak transferleri veto etme hakkını elinde tutuyor.

Kulüp, 30 günü aşan ödemelerde de gecikmeye düşerse, üç transfer dönemi boyunca yasakla karşı karşıya kalabilir.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından transfer yasağı getirilen Hull City, karara itiraz edecek.

İngiliz kulübü, bu yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapacağını düşünüyor.

ILICALI, MALİ SIKINTIMIZ YOK DEMİŞTİ

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz günlerde bir taraftar forumunda yaptığı açıklamada, mali problemleri olmadığını savundu:

"Mali sıkıntımız yok. Evet, çok fazla harcama yapıyoruz ama kulübün borçları bana ait. Bu borçları kulüpten geri istemeyeceğim."

JAKIROVIC GETİRİLMİŞTİ

Ilıcalı, Ocak 2022'de yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında Hull City'yi satın almıştı.

Kulüp geçtiğimiz sezon son haftada ligde kalmayı başarmış, ardından teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrılmış ve yerine tecrübeli Bosnalı teknik adam Sergej Jakirovic getirilmişti.

Hull City'nin bu hafta içinde Aston Villa'nın genç forveti Louie Barry ile yapacağı transfer de, oyuncu temsilcileriyle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmişti.

Bu gelişme, kulübün mevcut durumunun transfer süreçlerine doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hem EFL hem de Hull City yetkilileri, konuyla ilgili kamuoyuna henüz resmi bir açıklama yapmadı.