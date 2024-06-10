Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım açıklaması: Tahrik etmek istemiştim Aziz Yıldırım hakkında "Ali Koç ile canlı yayına çıkamaz" diyen Acun Ilıcalı yeni bir açıklama yaptı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve Başkan Ali Koç, bir televizyon kanalında canlı yayına çıktı.

Bu karar üzerine Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım hakkında söylediği sözler, sosyal medyada tekrar gündem olmuştu.

"Böyle bir tartışmaya giremez" demişti

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

"Tahrik ve teşvik etmek istedim"

Bu videonun yayılması üzerine bir açıklama daha yapan Acun Ilıcalı, söz konusu sözleri Aziz Yıldırım'ı tahrik etmek için kullandığını iddia etti.