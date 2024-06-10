Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ve Başkan Ali Koç, bir televizyon kanalında canlı yayına çıktı.
Bu karar üzerine Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım hakkında söylediği sözler, sosyal medyada tekrar gündem olmuştu.
"Böyle bir tartışmaya giremez" demişti
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.
"Tahrik ve teşvik etmek istedim"
Bu videonun yayılması üzerine bir açıklama daha yapan Acun Ilıcalı, söz konusu sözleri Aziz Yıldırım'ı tahrik etmek için kullandığını iddia etti.
Sayın Aziz Yıldırım, başkanımızla yayına çıkarsa ‘ben bir şey bilmiyorum’ dedim. Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar buradan da ‘ben bir şey bilmiyorumu’ almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım Sayın Yıldırım’ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç’la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımızı ulaştığımız için çok mutluyuz.
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