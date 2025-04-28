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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City küme düşme hattında

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City küme düşme hattında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championhip'in 45. haftasında kendi sahasında ağırladığı Derby County'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Hull City, ligin son maçına küme düşme hattında girdi. Ilıcalı'nın takımı ligin son maçında galip gelemezse küme düşecek.