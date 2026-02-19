Abone ol: Google News

Adana Demirspor ile Sivasspor yenişemedi

Adana Demirspor, 1. Lig'in 26. haftasında evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

1.Lig'in 26. hafta maçında Sivasspor, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Sivasspor'un golünü dakika 3'te Valon Ethemi kaydetti. Adana Demirspor'a beraberliği getiren golü ise 88. dakikada Gökdeniz Tunç attı.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonucun ardından Sivasspor, 32 puana yükseldi. Adana Demirspor, puanını -39 yaptı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, Sarıyer deplasmanına gidecek.

