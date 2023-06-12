Adana Demirspor, Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Vincenzo Montella ile devam etmeyeceklerini açıkladı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırdıklarını açıkladı. Montella'nın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti.

Murat Sancak katıldığı canlı yayında, şunları dedi:

"Şu dakikadan itibaren Montella ile devam etmiyoruz. Ayrıldık. Hayırlı uğurlu olsun iki taraf için de. Helalleştik. Kendisi de açıklayacaktır. Her zaman kapımızın açık olduğunu söyledik. Vedalaştık. Çok sevdiğim bir insan. Anlaşamadığımız noktalar oldu ama doğaldır. Değerli, Beraber iş yapılabilecek bir adam."

DHA'nın haberine göre; Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı.

İtalyan hoca ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi.

Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

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