İHA
1. Lig’in 36. haftasında Adanaspor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 5-0 mağlup oldu.
Adanaspor Teknik Sorumlusu Ercan Ünal, maç sonu açıklamalarda bulundu.
"GÖREVİMİ BIRAKIYORUM"
Ünal, şu şekilde konuştu:
İçinde bulunduğumuz durum buna etken. Düştüğümüz için moral motivasyonumuz çok düşük. Oyuncular da çok fazla motive olmadı. Biz de olamadık, hepimiz bunda suçluyuz. Sezonun son 2 maçı kaldı. Onu da bitirip devam edeceğiz. Hoca değişikliğinden sonra 2 haftalık bir görevim oldu. Zaten 2 hafta kalabiliyorum. Bu maçla beraber bu görevimi de bırakıyorum.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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