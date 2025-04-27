1. Lig’in 36. haftasında Adanaspor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 5-0 mağlup oldu.

Adanaspor Teknik Sorumlusu Ercan Ünal, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"GÖREVİMİ BIRAKIYORUM"

Ünal, şu şekilde konuştu:

İçinde bulunduğumuz durum buna etken. Düştüğümüz için moral motivasyonumuz çok düşük. Oyuncular da çok fazla motive olmadı. Biz de olamadık, hepimiz bunda suçluyuz. Sezonun son 2 maçı kaldı. Onu da bitirip devam edeceğiz. Hoca değişikliğinden sonra 2 haftalık bir görevim oldu. Zaten 2 hafta kalabiliyorum. Bu maçla beraber bu görevimi de bırakıyorum.