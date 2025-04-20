Adanaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazandı

Haber Merkezi
1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla konuk takım Adanaspor oldu.
ADANASPOR FARKLI KAZANDI
Adanaspor'un golleri 8. dakikada Orkan Çınar, 44. dakikada Endri Çekici (penaltı), 45+0. dakikada Feyzi Yıldırım ve 87. dakikada Burhan Tuzun'dan geldi.
KÜME DÜŞMELERİ KESİNLEŞTİ
Bu sonuçla birlikte Adanaspor, geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşmesine rağmen farklı bir galibiyet elde etti.
Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasında yer almaya devam ediyor.
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