Adanaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazandı

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1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla konuk takım Adanaspor oldu.

ADANASPOR FARKLI KAZANDI

Adanaspor'un golleri 8. dakikada Orkan Çınar, 44. dakikada Endri Çekici (penaltı), 45+0. dakikada Feyzi Yıldırım ve 87. dakikada Burhan Tuzun'dan geldi.

KÜME DÜŞMELERİ KESİNLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte Adanaspor, geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşmesine rağmen farklı bir galibiyet elde etti.

Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasında yer almaya devam ediyor.