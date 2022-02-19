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    Adem Büyük ve Nuri Şahin tarihe geçti

    Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması öncesinde iki takımın teknik sorumlusu Adem Büyük ve Nuri Şahin maç kadrosunda da yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 17:07
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    Adem Büyük ve Nuri Şahin tarihe geçti

    Süper Lig 'in 25. haftasında oynanan Yeni MalatyasporAntalyaspor mücadelisi ilginç bir olaya sahne oldu.

    Yeni Malatyaspor teknik sorumsulu Adem Büyük ve Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin aynı zamanda maç kadrosunda da yer alıyor.

    İSTERLERSE KENDİLERİNİ OYUNA ALABİLİYORLAR

    İki teknik adam dilediği taktirde kendilerini oyuna dahi alabiliyorlar.

    34 yaşındaki Adem Büyük bu sezon 21 maçta 6 gol atma başarısı göstermişti.

    Nuri Şahin ise bu sezon 8 karşılaşmada forma giydi.

    Adem Büyük ve Nuri Şahin tarihe geçti #1

    Adem Büyük ve Nuri Şahin tarihe geçti #2

    Adem Büyük ve Nuri Şahin tarihe geçti #3


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