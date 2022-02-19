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Adem Büyük ve Nuri Şahin tarihe geçti

Adem Büyük ve Nuri Şahin tarihe geçti

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması öncesinde iki takımın teknik sorumlusu Adem Büyük ve Nuri Şahin maç kadrosunda da yer alıyor.