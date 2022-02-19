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- Adem Büyük ve Nuri Şahin tarihe geçti
Adem Büyük ve Nuri Şahin tarihe geçti
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor karşılaşması öncesinde iki takımın teknik sorumlusu Adem Büyük ve Nuri Şahin maç kadrosunda da yer alıyor.
- Haber Merkezi
- 19.02.2022 - 17:07
Süper Lig 'in 25. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor mücadelisi ilginç bir olaya sahne oldu.
Yeni Malatyaspor teknik sorumsulu Adem Büyük ve Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin aynı zamanda maç kadrosunda da yer alıyor.
İSTERLERSE KENDİLERİNİ OYUNA ALABİLİYORLAR
İki teknik adam dilediği taktirde kendilerini oyuna dahi alabiliyorlar.
34 yaşındaki Adem Büyük bu sezon 21 maçta 6 gol atma başarısı göstermişti.
Nuri Şahin ise bu sezon 8 karşılaşmada forma giydi.