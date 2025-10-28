Adnan Aybaba'yla Gökmen Özdenak arasında 'bahis' kavgası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk futbolu, dün öğle saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalarla sarsıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "371 hakemin bahis hesabı olduğunun ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" açıklaması bomba etkisi yarattı.

CANLI YAYINDA BAHİS KAVGASI

Bahis skandalına tepkiler çığ gibi büyürken Lider Haber'de yayınlanan Telegol isimli futbol programında, dikkati çeken bir tartışma yaşandı.

Programın yorumcularından Gökmen Özdenak, hakem maaşlarının düşük olduğunu belirterek bahis skandalını normalleştirmeye çalıştı.

Bir diğer yorumcu Adnan Aybaba, Özdenak'ın bu sözlerine sert tepki gösterdi.

AYBABA VE ÖZDENAK BİRBİRİNE GİRDİ

Hakemlerin bahis oynamasının 'ahlaksızlık' ve 'hırsızlık' olduğunu ifade eden Aybaba, "Savunma bunları" diyerek Gökmen Özdenak'a çıkıştı.

Gökmen Özdenak bunun üzerine ayağa kalkarak Aybaba'ya tepki gösterdi.

O anlarda ikili arasında tansiyon bir anda yükseldi.