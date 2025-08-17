Ahmet Ketenci'den camiaya birlik mesajı

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica takımıyla 20 Ağustos Çarşamba günü yapacağı maç öncesi taraftarlara birlik çağrısında bulundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ketenci, Feyenoord eşleşmesindeki desteğin Benfica karşısında da ortaya konması gerektiğini belirtti.

"CAMİAMIZA BÜYÜK MUTLULUKLAR YAŞATACAĞIZ"

Taraftarların, Fenerbahçe'nin itici gücü olduğunu belirten Ketenci, şu ifadeleri kullandı:

Allah'ın izni ile, kısa sürede tüm eksikler giderildikten sonra camiamıza büyük mutluluklar yaşatacağız. Her koşulda kulübümüzün en büyük gücü olan taraftarlarımıza şunu hatırlatmak isteriz. Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük itici gücü, tribünlerin coşkusu ve desteğidir. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için aşmamız gereken iki Benfica maçımız var. Feyenoord maçında olduğu gibi Kadıköy’ü bir kez daha hep beraber cehenneme çevirelim.

"34 HAFTALIK SEZONUN DAHA İLK MAÇINI OYNADIK"

Göztepe maçında beklentinin altında kaldıklarını vurgulayan Ketenci, şu değerlendirmede bulundu:

Feyenoord karşılaşmasında ortaya koyduğumuz mücadele hepimizde büyük bir mutluluk yaratmışken, dün akşam Göztepe ile oynanan maçta beklentilerin altında kaldığının farkındayız. Ancak, unutmayalım ki 34 haftalık sezonun daha ilk maçını oynadık.

"BÜTÜN SORUMLULUK ŞÜPHESİZ BİZLERE AİTTİR"

Ahmet Ketenci, transferle ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu söyledi.

Camianın beklentilerini karşılayacaklarını aktaran Ketenci, şu şekilde görüş belirtti:

Takımımızın transfer ve sezona hazırlık süreciyle ilgili bütün sorumluluk şüphesiz bizlere aittir. Bu konularda gereken adımlar, en kısa sürede, tüm camiamızın sahadaki beklentilerini karşılayacak şekilde atılmaktadır.

"BÜYÜK HEDEFLER İÇİN MÜCADELE EDEN BİR FENERBAHÇE İZLEYECEKSİNİZ"

Bu sezon büyük hedefler için mücadele eden bir Fenerbahçe olacağını aktaran Ketenci, sözlerini şöyle tamamladı: