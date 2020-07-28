Ahmet Nur Çebi: Demirören, 3 milyon lira bağış yaptı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, AA'ya yaptığı açıklamada, Yıldırım Demirören ve ailesinin 'Bırakmam Seni' kampanyasına 3 milyon lira bağışladığını belirtti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Anadolu Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

"NASIL AĞLAMAYAYIM?"

Sosyal medyada kendisine yönelik yapılan "Sürekli ağlıyor." eleştirilerine de cevap veren Çebi, "Çok ağlıyor' diyorlar, nasıl ağlamayayım? Nasıl güleyim? Ben ağlamaya devam edeceğim. Eğer siz bir ailesiniz, hem acı günleriniz hem de güzel günleriniz olur. Görevi tamamladığımda bana hak verecekler." ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN 3 MİLYON LİRA BAĞIŞ YAPTI

Beşiktaş Başkanı Çebi, şimdilik bağışların bekledikleri gibi olmadıklarını da ifade ederken, "Yıldırım Demirören ve ailesi 3 Milyon lira nakit bağış yaptı. Cemil Kazancı sponsorluk dışında bu rakama yakın bir karam bağışladı. Onları da onure etmek istiyorum. Beko ailesi, Aksa gibi zor günde yaramıza olan birçok insan ve kurum var." dedi.

SERGEN, ÖMÜR BOYU KALABİLİR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın, Beşiktaş için 'Tehlike anında camı kırın' şeklinde bir teknik adam olmasın. Sergen Hoca, bir ömrünü Beşiktaş'ta geçirsin. İnşallah sağlığı, sıhhati müsade eder, başarılı olur ve emekliliğini burada yapar." şeklinde konuştu.

"KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASINI İSTİYORUM"

Bazı takımların 'küme düşmenin bu sezonluk kaldırılması' isteğiyle ilgili de konuşan Çebi, "Pandemi döneminde ligin oynanmış bu halinde düşmenin olmasını istemiyorum. Küme düşmeyi kaldıralım. Gerçekten neler yaşandığını ben biliyorum. Pandeminin verdiği darbelerle küme düşen kıymetli şehir takımları var, kalsınlar. Üç takım fazla olsun, beraber oynayalım. Başkanların olduğu WhatsApp grubunda eleştirildim, haklıydılar. Bu sene bitmeden açıklama yaptım, haklıydılar. Ancak Kayseri, Ankara ve Malatya düşmesin." diyerek bu görüşe destek verdi.