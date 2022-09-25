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    Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e sözleşme teklifi

    Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e sözleşme teklifi

    Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, eleştirilere maruz kalan Valerien Ismael'e destek oldu.
    • 25.09.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 11:27
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    Süper Lig'e milli maçlar sebebiyle verilen aradan sonra Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak.

    Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasında bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Çebi, Fransız çalıştırıcıya duyduğu güveni dile getirdi.

    Başakşehir mağlubiyeti ve İstanbulspor beraberliği sonrasında teknik direktör Valerien İsmael sert eleştirilere maruz kalmıştı. Çebi, Ümraniye'ye çıkarma yaparken burada üçlü bir toplantı gerçekleştirildi.

    Ahmet Nur Çebi den Valerien Ismael e sözleşme teklifi #1

    Ismael takımla ilgili bilgi verdi

    Başkan Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile Valerien İsmael'in katıldığı zirvede, Fransız çalıştırıcı takımın durumuna dair bilgileri iletti. İsmael, eksiklerin dönüşüyle birlikte daha iyi bir noktaya çıkacaklarını söyledi.

    Ahmet Nur Çebi den Valerien Ismael e sözleşme teklifi #2

    "İstersen sözleşme uzatalım"

    Başkan Ahmet Nur Çebi de 46 yaşındaki teknik adama, "Yönetim olarak her zaman arkanızdayız. Sana güveniyoruz, istersen sözleşmeni uzatalım. Eleştirilere kulak asmayın. Sadece işinize bakın. Sizinle birlikte bu sezon şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.


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